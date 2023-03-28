МИД РБ не считает размещение ядерного оружия нарушением договора о нераспространении

Власти Беларуси не считают размещение тактического ядерного оружия на территории страны нарушением договора о нераспространении, а наоборот называют этот шаг вынужденной мерой по укреплению безопасности из-за введенных Западом санкций.

«Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», - говорится в комментарии МИД РБ.

При этом, в МИД РБ кивают в сторону НАТО, не упоминая тот факт, что некоторые члены НАТО (помимо США) обладают собственным ядерным оружием: «В НАТО давно существует практика «совместных ядерных миссий», самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких «миссий», проводятся соответствующие учения. На территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения».

Весьма любопытно МИД РБ трактует и факт усиления активности НАТО «в непосредственной близости у наших границ».

«Односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности», - сказано в комментарии.

О том, что активность стран НАТО спровоцирована войной в Украине, а никак не санкциями против Беларуси, МИД предпочитает не упоминать.