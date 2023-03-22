Глава МИД Латвии призвал к гармонизации санкций ЕС против России и Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призвал как можно быстрее принять решение о согласовании санкций, введенных в отношении Беларуси, с санкциями против России, тем самым уменьшив возможность их обхода.

На заседании Совета ЕС по общим вопросам Ринкевичс также заявил, что Латвия продолжит оказывать всю возможную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине, и решительно поддержит дальнейшие действия по обеспечению ответственности российских должностных лиц за преступление агрессии.

Сообщается, что Совет ЕС провел неформальную беседу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

"Министр иностранных дел от имени Латвии выразил поддержку интеграции Украины в ЕС и начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС после выполнения ею рекомендаций, сформулированных Европейской комиссией", - говорится в заявлении.

Правительство Латвии во вторник поддержало план Министерства здравоохранения по безвозмездной передаче Украине медицинского оборудования на сумму 297 861 евро.