Латвийская ЖД ввела запрет на перевозку любых грузов в вагонах БелЖД

Латвийская железная дорога (Latvijas dzelzceļš) ввела бессрочный запрет на перевозку всех грузов в вагонах инвентарного парка БелЖД, сообщают белорусские медиа.

Утверждается, что запрет действует с 23 марта и введен на неопределенный срок. Запрет также распространяется на пустые вагоны и вагоны, которые БелЖД сдает в аренду другим перевозчикам.

Вместе с тем, запрет не распространяется на вагоны, которые находятся в собственности поставщиков грузов: Беларуськалий сможет перевозить удобрения в собственных вагонах.

Поскольку, все цистерны под нефтепродукты находятся в собственности БелЖД, можно ожидать их скорую «продажу» белорусским НПЗ.