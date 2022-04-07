Последнее обновление: 07.04.2022 10:20

Латвия хочет заморозить финансовые активы санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег"

Информация о расположенных в Юрмале санаториях "Белоруссия" и "Янтарный берег", принадлежащих госструктурам Беларуси и России, направлена в суд для рассмотрения вопроса о замораживании их финансовых активов.

Об этом сообщает Delfi.

Судебная администрация обратилась в суд с просьбой оценить возможность замораживания недвижимости. Санаторий "Белоруссия" принадлежит Управлению по делам президента Беларуси, т. е. фактически контролируется Александром Лукашенко.

В свою очередь, санаторий "Янтарный берег" является филиалом "Оздоровительного центре "Бор" Управления по делам президента России, т. е. контролируется президентом РФ Владимиром Путиным.

Оба санатория включены в список юридических лиц, связанных с санкциями.

Напомним, что в среду министр юстиции Латвии Янис Борданс решил заморозить и активы "Дома Москвы".

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