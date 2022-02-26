Последнее обновление: 26.02.2022 09:35

Глава МИД Латвии предлагает отключить Беларусь от SWIFT

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Беларусь тоже нужно отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

"Поскольку режим Лукашенко причастен к агрессии против Украины, Беларусь тоже должна быть отключена от SWIFT", - написал он в субботу в своем Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, передает ТАСС.

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