Латвия будет просить Еврокомиссию ограничить ввоз кошек и собак из РФ и Беларуси

Генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) Марис Балодис будет просить Еврокомиссию ввести ограничения на коммерческий ввоз кошек и собак из России и Беларуси.

В последнее время через Латвию в ЕС из третьих стран ввозится множество кошек и собак, нередко с нарушениями в сопроводительных документах, что вызывает опасения за истинное состояние здоровья животных и создает риск распространения бешенства, передает BNS.

PVD уже ужесточила контроль коммерческих поставок собак и кошек на внешней границе ЕС. У животных берут кровь, чтобы убедиться, что они действительно привиты от бешенства. В шести из четырнадцати исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточным для защиты от бешенства.

Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также немецкие приюты для животных.

В то же время в системе Еврокомиссии по борьбе с продовольственным мошенничеством уже есть данные о нескольких случаях, когда адреса заказчиков в Италии, Бельгии, Франции, указанные в сопроводительных документах на животных, оказывались фальшивыми или вообще не существующими. Это вызывает подозрения, что на самом деле животных отправляют совсем в другие страны. С начала года Латвия подготовила 15 отчетов о нарушениях.

Из России и Беларуси через латвийскую границу в разные страны Европы ежемесячно ввозят более 1000 кошек и собак, при этом Латвия за девять месяцев этого года была пунктом назначения только для 38 животных.

Лаборатория научного института BIOR (единственная в Латвии лаборатория, которая делает тесты на антитела против бешенства) регулярно получает из стран ЕС запросы о подлинности сертификатов, якобы выданных BIOR. Все эти сертификаты связаны с ввозом собак и кошек из третьих стран, и большинство из них оказались поддельными.

Благодаря систематической вакцинации диких животных, которая проводилась с 2005 года, бешенство в Латвии удалось искоренить, сообщает PVD. Последний случай бешенства среди лесных животных был констатирован в 2010 году, а у домашних животных – в 2012 году.