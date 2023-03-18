ООН призывает власти Беларуси прекратить систематические репрессии

Управление ООН по делам человека в минувшую пятницу опубликовало очередной доклад о нарушениях прав и свобод человека в Беларуси.

«Наш отчет рисует неприемлемую картину безнаказанности и почти полного уничтожения гражданского пространства и основных свобод в Беларуси. Правительство обязано перед своим народом положить конец этим массовым репрессиям и провести беспристрастное и прозрачное расследование, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Доклад подготовлен по поручению Совета ООН по правам человека и охватывает период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2022 года. Документ базируется на интервью с 207 потерпевшими и свидетелями, анализе более 2500 доказательств, включая фото и видео материалы, медотчеты и судебные протоколы.

В нем отмечается, что некоторые из зафиксированных нарушений могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Задокументированы более 100 случаев сексуального и гендерного насилия в отношении задержанных.

Белорусские власти уже отреагировали на публикацию «предвзятого» доклада, подготовленного «для распространения дезинформации и лжи».

«Многие из так называемых жертв преследовались за совершенные преступления. Некоторые убежали за границу и под руководством западных спонсоров вносят вклад в предвзятые доклады УВКПЧ для распространения дезинформации и лжи как средство мести и давления на Беларусь», — говорится в заявлении постоянного представительства Беларуси при ООН.

Также утверждается, что доклад лоббирует антибеларусскую повестку в Совете ООН по правам человека и защищает людей, которые не смогли «захватить власть в 2020 году через массовые беспорядки, насильственные протесты, разжигание ненависти в обществе, используя насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и госслужащих».