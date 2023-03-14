Силовики Беларуси отрабатывают родственников «экстремистов, террористов и наемников»

МВД Беларуси утверждает, что родственники и знакомые выехавших за границу белорусов, участвующих в «экстремистских и террористических организациях», формируют скрытые ячейки на территории страны для дестабилизации ситуации.

«Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», - говорится в сообщении МВД РБ.

«В нашей стране у боевиков остались связи (в ряде случаев родственники и знакомые), которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины», - отмечается в сообщении.

МВД также сообщило, что с начала военного вторжения в РФ в Украину к уголовной ответственности привлечены «11 человек за попытку выезда из Беларуси для вступления в военизированные формирования в качестве наемников».

Ведомство утверждает, что в Полку Калиновского до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников.

«Сегодня известно о более чем 20 убитых в ходе СВО. Количество раненых и пропавших без вести идет на десятки, есть пленные и дезертиры», - сказано в сообщении.

«Связи воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на территории Украины белорусских наемников зафиксированы и системно отрабатываются на предмет подрывной деятельности внутри страны и оказания содействия зарубежным радикальным инициативам», - подчеркивается в сообщении.

Между тем провластные медиа сообщают, что только в Гомеле в ходе облавы силовики «проверили» более 30 человек «на поддержку экстремистских формирований». В ходе рейда силовики «выявили связи иностранных членов экстремистских формирований и привлекли к ответственности более двадцати человек».