Власти приговорили жителя Орши к 2 годам колонии за видео военной техники

Витебский областной суд приговорил жителя Орши к двум годам лишения свободы за передачу видео с военной техникой Telegram-каналу, который власти объявили «экстремистскими материалами».

Житель Орши 8 декабря 2022 года снял на телефон железнодорожный эшелон с военной техникой и передал этот видеофайл в telegram-канал, информационная продукция которого признана судом экстремистскими материалами.

"На основании ч.1 ст. 361-4 ("Содействие экстремистской деятельности") Уголовного кодекса Республики Беларусь К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.