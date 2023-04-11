БПЦ отменила клирика Минской епархии за «измену»

Белорусская православная церковь запретила в священнослужении клирика Минской епархии иерея Александра Кухту за переход в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

Об этом сообщала пресс-служба БПЦ со ссылкой на указ митрополита Вениамина.

«Прещение наложено … в связи с оставлением иереем Александром определенного ему места священнослужения и самовольный, без ведома епархиального архиерея и отпускной грамоты, которая предоставляется решением Священного Синода Русской Православной Церкви, переход в юрисдикцию Константинопольского Патриархата», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два священника БПЦ протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта бежали в Литву от преследования властей Беларуси. Там они обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку «по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского патриархата». Варфоломей принял положительное решение.