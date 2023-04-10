В Беларуси адвоката приговорили к 10 годам колонии за интервью спортивному изданию

Минский городской суд 10 апреля приговорил политзаключённого и адвоката Александра Данилевича к 10 годам колонии.

Адвоката обвинили в "пособничестве в призывах к санкциям" (ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса) спортсменам Александре Герасимене и Александру Опейкину, заочно осуждённых на 12 лет колонии, и "содействии экстремистской деятельности" (ч. 1 ст. 361-4 УК).

Так квалифицировали его адвокатские советы, подготовку стачкомам обращений, а также интервью "экстремистскому интернет-ресурсу". Александр вину не признал и настаивал, что исполнял свои профессиональные обязанности.

Суд проходил в открытом режиме с 10 марта. На суде стало известно, что Александра Данилевича судят за интервью ведущему белорусскому спортивному изданию Tribuna.com, объявленному властями «экстремистскими материалами», но не экстремистским формированием.

Кроме того, адвокат оказался виновным в подготовке шести писем в адрес норвежской компании "Yara" и Международного Олимпийского комитета. Данилевича обвиняют в пособничестве Герасимене и Опейкину.

Как сообщает адвокат Дмитрий Лаевский, дело состоит из пяти томов. Значительный объём в них составляют рапорты КГБ и распечатки переписки, не имеющей отношение к составу обвинения.

Александр Данилевич — многодетный отец. Незадолго до задержания он подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов касательно действий в Украине. Сразу после подписания письма против войны у Данилевича начались проблемы в адвокатуре — завели дисциплинарное производство. Также его уволили из БГУ, где он более 20 лет преподавал на факультете международных отношений.