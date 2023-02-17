Путин обсудит с Лукашенко стратегическое партнерство РФ и Беларуси

Переговоры Путина и Лукашенко 17 февраля пройдут в подмосковной резиденции Ново-Огарево, будет обсуждаться стратегическое партнерство РФ и Беларуси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Это будет обстоятельная беседа. Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен", - сообщил Песков.

Он утверждает, что Путин и Лукашенко якобы договорились о встрече во время телефонного разговора 5 февраля.