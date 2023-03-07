Валютные резервы Китая в феврале снизились до $3,133 трлн

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в феврале снизились до $3,133 трлн по сравнению с $3,184 трлн месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Таким образом, они уменьшились впервые за пять месяцев после того, как в январе достигли максимума с марта 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,16 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в феврале опустился на 2,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 2,8% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 65,92 млн унций, увеличившись по сравнению с 65,12 млн унций в январе. При этом в стоимостном выражении они снизились до $120,28 млрд по сравнению со $125,28 млрд.