Польша в целях безопасности может закрыть оставшиеся погранпереходы с Беларусью

Польша будет принимать решения о закрытии очередных пунктов пропуска на границе с Беларусью, если этого будет требовать ситуация в области безопасности, заявил в пятницу в эфире радиостанции RMF замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

На вопрос о возможности закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Беларусью представитель МИД Польши ответил утвердительно, добавив, что такие решения возможны, "если этого будет требовать ситуация с безопасностью", передает ТАСС.

По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе 2021 года, который был спровоцирован и организован властями Беларуси, - "это механизм, который все еще используется".

Яблоньский отметил, что по-прежнему можно найти информацию в соцсетях о сборе желающих нелегально попасть в ЕС, но сейчас укоренилось мнение, что в Польшу попасть очень сложно из-за установленной на границе стены. "Это значительно укрепило нашу безопасность, но это не означает, что попыток не будет", - отметил он.

10 февраля Польша остановила работу погранперехода в Бобровниках. Как сообщила пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, этот переход в последний год был единственным в Подляском воеводстве погранпереходом, который оформлял перевозку товаров. После вступления в силу решения о его закрытии на польско-белорусской границе останется только один действующий погранпереход в Тересполе, открытый для пассажирского движения, и погранпереход "Кукурыки - Корощин" для грузового движения.