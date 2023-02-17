Власти Беларуси ограничили польским фурам въезд на территорию РБ

Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь, сообщила пресс-служба Совмина РБ со ссылкой на подписанное постановление

«Постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»)», - говорится в официальном комментарии к постановлению.

«В целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица», - сказано в комментарии.