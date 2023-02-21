Польша запретила въезд белорусских грузовиков через КПП на границе с Беларусью

Власти Польши приняли решение с вечера вторника, 21 февраля, запретить движение белорусских грузовиков через последний пограничный переход на границе с Беларусью.

"В связи с введенными белорусскими властями ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах министр Мариуш Каминьский принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на погранпереходе "Кукурыки - Козловичи", - говорится в сообщении М ВД Польши.

"Приостановка движения будет введена с 21 февраля 2023 года с 19:00 до тех пор, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. Белорусские перевозчики могут ехать в Беларусь через Литву и Латвию", - сообщило МВД Польши.

Отмечается, что эта мера не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе, передает ТАСС.

Погранстража Польши в свою очередь уточнила в Twitter, что в связи с введением новых ограничений,

"Польша будет пропускать [через погранпереход "Кукурыки - Козловичи"] только грузовики, зарегистрированные в Польше, а также странах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Европейской экономической зоны и Швейцарии", - сказано в сообщении Погранстражи Польши.

«Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21:00 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). С 21:00 21 февраля (по белорусскому времени) грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска — Тересполь (с белорусской стороны — Брест)», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.