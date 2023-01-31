СК Беларуси сообщил об очередном трупе на границе с Польшей

Следственный комитет РБ сообщил об очередном найденном трупе мигранта их стран Ближнего Востока, найденного у границы с Польшей, и обвинил в инциденте сотрудников Погранстражи Польши.

«Очередная смерть беженца на «совести» польских силовиков… В очередной раз недалеко от границы с Польшей в Пружанском районе белорусские правоохранители обнаружили бездыханное тело беженца арабской национальности. У погибшего не было при себе личных вещей и документов», - говорится в сообщении СК РБ.

Отмечается, что в 2022 году только в Пружанском районе «на приграничной территории погибли 7 мигрантов».