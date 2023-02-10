Погранкомитет Беларуси обвинил Польшу в возможном транспортном коллапсе на границе

Власти Беларуси не видят объективных причин для закрытия Польшей пункта пропуска Бобровники на границе с Беларусью, а озвученное Польшей основание для закрытия пункта пропуска для обеспечения общественной безопасности «не соответствует действительности ввиду отсутствия угрозы с территории Республики Беларусь».

Об этом говорится в заявлении Госпогранкомитета РБ. При этом власти РБ допускают транспортный коллапс на границе, возлагая вину на Польшу.

«После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье, так как нагрузка на 2 оставшихся пункта пропуска критически возрастет. Грузовики смогут пересекать границу на польском направлении только через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи), а легковой транспорт – только через пункт пропуска Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении ведомства.

Еще однгим фактором для белорусской стороны стало возможное сокращение потока туристов, въезжающих из Польши в Беларусь по безвизу, и связанное с этим сокращение экспорта продовольствия, нефтепродуктов, алкоголя и сигарет.

«Кроме того, граждане Польши, прибывающие в Беларусь по безвизу, смогут въезжать только через пункт пропуска Тересполь. С начала действия безвизового порядка въезда в нашу страну проследовало около 26 тысяч граждан Польши, около 10 тысяч из которых прибыли через пункт пропуска Бобровники», - сетует Госпогранкомитет РБ.