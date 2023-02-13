ЕС задумался над исключением белорусских удобрений из санкций

Страны Евросоюза пока не достигли прогресса по новому пакету санкций против Беларуси, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, обсуждения по этому пакету пока не сдвинулись, в основном из-за возможных исключений для белорусских удобрений.

«Новый пакет санкций ЕС против Беларуси застрял, в основном из-за предложенных послаблений в отношении белорусских удобрений. Я не жду прорыва на этой неделе», - сообщил Йозвяк.

В среду должны послы ЕС обсудят 10-й пакет санкций против России, есть шансы, что его одобрят на следующей неделе.