Евросоюз продлил санкции против Беларуси за поддержку вторжения РФ в Украину

Совет ЕС продлил до 28 февраля 2024 года ограничительные меры против Белоруссии в связи с репрессиями в стране и в связи с тем, что режим Лукашенко поддерживает военное вторжение России в Украину.

"Решение было принято на основе ежегодного обзора" и "с учетом сохраняющейся серьезности внутренней ситуации в стране", а также "продолжающейся причастности Беларуси" к российскому военному вторжению в Украину.

"С августа 2020 года ЕС последовательно вводил санкции против тех, кто несет ответственность за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси", - также говорится в заявлении Совета ЕС.

Таким образом, санкции продлены в отношении 195 физических лиц и 34 компаний. Продлевается и запрет на предоставление физическими и юридическими лицами ЕС кредитов (финансовых средств) подсанкционным лицам прямо или косвенно.

В отношении Беларуси также продолжают действовать адресные экономические санкции, ограничения в финансовой сфере, торговле, по товарам двойного назначения, технологиям и телекоммуникациям, энергетике, транспорту и другим секторам.