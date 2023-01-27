ЕС предупредил Беларусь о допсанкциях в случае прямого вовлечения в российскую войну

Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".

Об этом говорится в заявлении ЕС, озвученном на заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы призываем белорусские власти воздержаться от любого дальнейшего участия или содействия незаконной агрессивной войне России против Украины, а также немедленно прекратить позволять использование своей территории в качестве площадки для атак на Украину, что само по себе является агрессией. Беларусь также должна прекратить оказывать военную поддержку России. Мы еще раз подчеркиваем, что дальнейшие действия, в частности, любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне, будет встречено новыми и сильными ограничительными мерами", - говорится в заявлении.

Также Евросоюз заявил о требовании, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ".