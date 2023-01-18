В Беларуси штрафуют западных перевозчиков за заправку на «неправильных» АЗС

Белорусские власти массово штрафуют перевозчиков на номерах ЕС за заправку «дешевым» топливом на белорусских АЗС, сообщают белорусские медиа.

Власти РБ в мае 2022 года в рамках «контрсанкций» обязали водителей фур с номерами ЕС заправляться только на определенных АЗС, где установлена повышенная цена на дизтопливо.

При этом концерн «Белнефтехим» разослал на АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, памятку для операторов, согласно которой они должны отслеживать номера фур, которые у них заправляются, и, если это грузовик с номерами ЕС, в течение 30 минут сообщить о факте заправки в таможню.

На основании полученного доноса представители Таможенного комитета протокол об административном нарушении: только за декабрь прошлого года районные суды Бреста вынесли несколько постановлений об административном правонарушении по ст. 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении водителей фур с европейскими номерами.

Решения, вынесенные судом в отношении попавших под «административку» дальнобойщиков, одинаковы: все они признаны виновными в «неповиновении» и приговорены к штрафу в размере 50 базовых величин (1600 рублей на конец 2022 года).