МИД Литвы предложил ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси

МИД Литвы предложил ввести штрафы в отношении нарушителей санкций против России и Беларуси, сообщило агентство Elta.

"Министерство иностранных дел зарегистрировало ряд законодательных актов, предлагающих новое регулирование и штрафы для юридических лиц, не соблюдающих санкции", - говорится в сообщении.

Предложенные меры включают штрафа в размере от 50% до 100% стоимости перемещаемого товара, но не менее €10 тыс. При повторном нарушении или в том случае, если стоимость составляет более €100 тыс., назначается штраф в размере 5% ежегодных доходов юридического лица, но не менее €20 тыс. с возможной конфискацией груза.

Меры предлагается ввести с 15 марта на год с возможностью продления или пересмотра.