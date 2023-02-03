Последнее обновление: 03.02.2023 17:59

Власти признали экстремистским YouTube-канал «Альянс расследователей Беларуси»

Информационная продукция YouTube-канала «Альянс расследователей Беларуси» признана экстремистскими материалами по заявлению прокуратуры Березинского района, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Ранее, власти объявили экстремистским формированием группу граждан volkovysk.by.

"Группа граждан volkovysk.by, объединенных, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров и др. интернет-ресурсов осуществляет экстремистскую деятельность", - утверждает МВД РБ.

В настоящее время решениями МВД и КГБ экстремистскими формированиями признаны 115 инициатив и интернет-сообществ.

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