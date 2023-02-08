Европейский депозитарий отказался работать с российскими рублями

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и закрыл свой корреспондентский счет в российском подразделении ING Group.

Все рублевые остатки в среду, 8 февраля, конвертируют в евро, говорится в сообщении компании.

"Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (то есть вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в ING Bank, нашем московском платежном корреспонденте", – говорится в сообщении Euroclear.

Депозитарий больше не принимает поручения по переводу денежных средств в рублях, а также какие-либо рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений.

Euroclear особо подчеркивает, что платежи в рублях не принимаются не только на корреспондентский счет в "ИНГ банк Евразия", но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые от имени депозитария.

"Мы в таком случае не несем никакой ответственности, поскольку не считаем, что такие платежи мы получили", – говорится в сообщении.

Euroclear — бельгийская финансовая компания, специализирующаяся на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Это один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream. Депозитарий – юридическое лицо, которое открывает для клиентов счета, сохраняет ценные бумаги и права на них.