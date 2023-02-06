США сбили китайский шпионский воздушный шар

Американские военные сбили воздушный шар, который на днях зафиксировали над территорией США и который считают запущенным Китаем со шпионскими целями.

После новых консультаций и с согласия президента Джо Байдена аппарат был сбит ракетой с истребителя над Атлантическим океаном. Впервые воздушный шар заметили над территорией штата Монтана, откуда он двигался вместе с воздушными потоками через весь центр страны, пока в конце достиг восточного побережья.

В Пентагоне предпочли не спешить сбивать аппарат, чтобы после падения обломков над континентальной частью страны не пострадали люди или имущество.

Перед поражением шара были приостановлены авиарейсы в ближайших аэропортах, воздушное пространство над этой зоной было частично закрыто.

Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что воздушный шар был запущен Китаем "для наблюдения за стратегическими местами на территории США" и Байден еще в среду распорядился разобраться с аппаратом, как только будет возможность сделать это без лишнего риска для гражданского населения.

"Минобороны проработало варианты, как безопасно сбить шар над нашими территориальными водами, тщательно отслеживая маршрут и их разведывательную деятельность", - добавил он.

Выловленные из океана остатки аппарата передадут в лабораторию ФБР для дальнейших исследований.

МИД Китая заявил, что шар попал в воздушное пространство США случайно и выразил протест по поводу его уничтожения, назвав решение Вашингтона "чрезмерной реакцией" и нарушением международных практик.