Над США заметили китайский разведывательный аэростат КНР

Правительство США в течение последних нескольких дней отслеживает над северной частью США разведывательный аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера.

"Правительство США обнаружило и отслеживает высотный аэростат наблюдения, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов", - приводит телеканал слова Райдера.

Отмечается, что после обнаружения аэростата над Биллингсом (штат Монтана) в среду, "правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации". Он летел с Алеутских островов, через Канаду в Монтану.

Кроме того, высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил, что аэростат наблюдения все еще находится над США, но не стал уточнять, где именно.

Чиновник заявил, что аэростат не представляет угрозы для гражданской авиации из-за своей высоты.

По его словам, США уверены, что аэростат принадлежит Китаю, и они связались с китайским правительством "по нескольким каналам в Вашингтоне и в Пекине".

Тем не менее, собеседник телеканала не уточнил, признали ли китайские власти, что аэростат принадлежит КНР, передает Интерфакс.

Между тем, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал "дестабилизирующим действием" инцидент с разведывательным аэростатом над американской территорией, и выразил мнение, что Китай пренебрег суверенитетом США.

"Наглое пренебрежение Китая суверенитетом США является дестабилизирующим действием, на которое необходимо обратить внимание, и президент Байден не может молчать", - написал Маккарти в твиттере.