Байден раскритиковал "мирный план" Китая

Президент США Джо Байден отверг предложенные Китаем предложения по завершению войны в Украине, предположив, что его реализация пойдет только на пользу России.

"Если Путин аплодирует ему, то как это может быть хорошо? Я не шучу. Я очень серьезный. Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что реализация китайского плана была бы выгодна кому-то, кроме России", - сказал Байден, передает CNN.

Кроме критики мирного плана, Байден отверг идею о том, что Китай может вести переговоры о мире во время войны, назвав ее иррациональной.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры о результате войны, которая является абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна", - сказал он.

Байден также высказался относительно возможности предоставления Китаем летального оружия России, о чем в последние дни предупреждали официальные лица США.

Он отказался очертить последствия вооружения Китаем России, но подчеркнул, что Китай столкнется с такими же "суровыми санкциями", как и любая другая страна или организация, поставляющая оружие России.

При этом он отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Китай поддержит Россию оружием.