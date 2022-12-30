США заявили об опасном сближении истребителя Китая с американским самолетом

На прошлой неделе китайский военный самолет приблизился на расстояние 3 метра к самолету ВВС США в Южно-Китайском море и вынудил его предпринять маневры уклонения, чтобы избежать столкновения в международном воздушном пространстве.

Как сообщает Reuters, инцидент, в котором участвовали истребитель J-11 ВМС Китая и самолет стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США, произошел 21 декабря, говорится в заявлении американских военных.

"Мы ожидаем, что все страны в Индо-Тихоокеанском регионе будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом", - добавили американские чиновники.

Представитель вооруженных сил США заявил, что китайский самолет приблизился на расстояние 10 футов к крылу самолета, и на 20 футов к его носу, что заставило американский самолет совершить маневр уклонения.

Соединенные Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством, сказал другой американский чиновник.

В прошлом Китай заявлял, что отправка Соединенными Штатами кораблей и самолетов в Южно-Китайское море не способствует миру.

Американские военные самолеты и корабли регулярно проводят операции по наблюдению и проходят через регион.

Китай претендует на обширные территории Южно-Китайского моря, которые пересекаются с исключительными экономическими зонами Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.