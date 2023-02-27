США поведали Китаю о реальных последствиях предоставления оружия РФ

США четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что если Китай предоставит летальную помощь России, столкнется с серьезными последствиями.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

"С нашей точки зрения, на самом деле, эта война создает реальные осложнения для Пекина. И Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как ему действовать дальше, или оказывать военную помощь. Но если он пойдет по этому пути, то это будет стоить Китаю реальных затрат. И я думаю, что китайские лидеры взвешивают это, принимая свои решения", - сказал Салливан.

В дипломатических разговорах с Китаем, добавил он, США "не просто высказывают прямые угрозы. Мы просто излагаем и ставки, и последствия, и то, как будут развиваться события. И мы делаем это четко и конкретно за закрытыми дверями".

Китай не принял решений о предоставлении летальной помощи, но и не снял эту возможность с рассмотрения, сказал Салливан в отдельном интервью программе ABC "This Week".

США имеют разведданные, что китайское правительство рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне.

По словам источников, не похоже, что Пекин на данный момент принял окончательное решение, поскольку переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования еще продолжаются.