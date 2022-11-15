Последнее обновление: 15.11.2022 09:00

Байден обсудил с товарищем Си Украину, Тайвань, права человека и конкуренцию с Китаем

Президент США Джо Байден и генсек Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали в понедельник "откровенно" обсудили свои приоритеты и "намерения по ряду вопросов".

"Президент Байден пояснил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с (Китаем), в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру", - сообщили в Белом доме.

"Он повторил, что эта конкуренция не должна перерасти в конфликт, и подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи", - добавили в Белом доме.

Кроме того, Байден отметил сферы потенциального сотрудничества с Китаем, в частности по изменению климата, глобальной макроэкономической стабильности, безопасности здравоохранения и глобальной продовольственной безопасности.

Байден поднял проблемы с правами человека, в частности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Он также остановился на теме Тайваня, отметив, что "Соединенные Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой стороной, и мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"Он выразил возражения США против насильственных и все более агрессивных действий Китайской Народной Республики в отношении Тайваня, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе, и ставят под угрозу глобальное процветание", - заявили в Белом доме.

Оба лидера договорились, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай для дальнейших переговоров.

Кроме того, Байден и Си Цзиньпин согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20. Это первые личные переговоры двух лидеров после того, как Байден стал президентом.

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