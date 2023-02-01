Австрия выделит еще $5 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Австрия выделит еще $5 миллионов в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом на фоне визита австрийского президента в Украину сообщила министр по вопросам климата и энергетики Леоноре Гевесслер.

Австрия уже внесла в фонд в целом 10 миллионов евро, подчеркнула Гевесслер.

"Миллионы людей остаются без электричества в мороз, а часто и без отопления и водоснабжения. Для меня важно, что Австрия делает свой вклад в поддержку гражданского населения Украины", - отметила она.