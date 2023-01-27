Последнее обновление: 27.01.2023 18:10

Прибыль российских банков упала в 12 раз

В 2022 году банковский сектор РФ получил в 12 раз меньше прибыли, чем в 2021 году.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка РФ, в 2022 году банковский сектор получил 203 млрд рублей прибыли, в то время, как годом ранее прибыль составляла 2,4 трлн рублей.

"Прибыль значительно снизилась относительно рекордного результата 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн руб. В то же время убытки первого полугодия 2022-го превышали 1,5 трлн рублей в основном из-за валютной переоценки", - говорится в материале.

Также сообщается, что отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками.



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