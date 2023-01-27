Бельгия подготовила для Украины пакет помощи на €92 млн

Правительство Бельгии 27 января приняло решение о выделении крупнейшего на сегодня пакета военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро.

Как сообщил глава Минобороны страны Людевин Дедондер, речь идет о поставках ракет для ПВО, противотанковых ракет, пулеметов, гранат, боеприпасов, грузовиков и бронированных внедорожников.

Министр добавил, что часть помощи Бельгия выделит с собственных складов, а еще часть закупит у частных компаний. Помимо этого, страна выделит еще €69 млн гуманитарной помощи.