Власти РБ возводят блокпосты в приграничных районах с Украиной

Власти Пинского и Столинского районов Брестской области, граничащих с Украиной, начали устанавливать на дорогах блокпосты, объясняя это практической отработкой введения пропускного режима.

"В ближайшее время на территории Пинского района начнутся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Гражданские службы отработают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители - порядок работы в условиях пропускного режима", - сообщила администрация Пинского района.

Блокпосты будут установлены на участках автомобильных дорог Р-6, Р-8, М-10.

"На данный момент на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и рабочего поселка Речица проводятся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта", - говорится в сообщении властей Столинского района.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие.