Власти Украины арестовали 170 вагонов с калийными удобрениями из России и Беларуси

Власти Украины арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими минудобрениями в порту Николаева, сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

«По материалам Бюро экономической безопасности Украины и Службы безопасности Украины арестовано 11,8 тыс. тонн минеральных удобрений российского и белорусского производства. Ориентировочная стоимость продукции составляет почти 100 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что минудобрения принадлежат иностранным компаниям «Уралкалий» и «Беларуськалий», и были обнаружены в 170 вагонах, которые находились на территории Морского специализированного порта в Николаеве, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Следствием установлено, что вагоны с минудобрениями были завезены в Украину еще до начала полномасштабного вторжения российской федерации и находились в режиме «транзит».

Также детективы БЭБ установили, что происходила реализация минудобрений на территории Украины без соответствующего отражения в налоговой отчетности и уплаты налогов. Это повлекло фактическое непоступление в бюджет средств на сумму более 10 млн грн. Отмечается, что также владельцы груза планировали переправить его в третьи страны.

«Сейчас товарно-материальные ценности арестованы. Изъятое имущество будет передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», - информирует БЭБ.