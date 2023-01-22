Украинская разведка: Слухи о вторжении со стороны Беларуси - психологическая операция РФ

Пресс-секретарь Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что "нагнетание" темы нападения на Украину с территории Беларуси является "информационно-психологической операцией" России.

"Концептуально нагнетание темы немедленной военной угрозы со стороны Беларуси, как информировало уже главное управление разведки, это, собственно, российское ИПСО", - сказал он в эфире национального телемарафона, передает BBC.

Под термином ИПСО понимается информационно-психологическая операция со стороны противника. В ходе этой войны обе стороны говорят о таких операциях в отношении друг друга.

“Безусловно, о диктаторе Лукашенко нам все известно, о режиме в Беларуси. Но есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет", - сказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, "нагнетать тему" с Беларусью - в интересах Путина и Российской Федерации. Но уже и Лукашенко не очень в это играет, сказал он: "Мы недавно видели, как он водил за нос Лаврова во время встречи, и с одной стороны, рассказывал, как он любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины, и что Украина держится. То есть не хочет предпринимать суицидальных действий диктатор Лукашенко".

О потенциальной опасности наступления российских войск в направлении Киева со стороны Беларуси в последние недели и месяцы говорят многие военные эксперты. Авторитетный американский Институт изучения войны в своих недавних сводках оценивает вероятность осуществления подобного сценария как невысокую, однако не исключает ее полностью.

Ранее представители украинской и западных разведок сообщали, что не видят признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси.

В недавнем интервью известный польский военный эксперт, генерал Вальдемар Скшипчак также сказал, что не верит во вступление белорусской армии в войну против Украины, но вспомогательного наступления с территории Беларуси, по его мнению, исключать нельзя.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский побывал во Львове, где провел координационное совещание с представителями оборонных ведомств. Главной темой стала ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Зеленский обсудил состояние обустройства и охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Беларусью и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

В субботу украинские военные отчитались о проведении учений по защите Киева на северной границе.

"В условиях, максимально приближенных к боевым, личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта противника", - сказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.