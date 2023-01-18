Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту протеста из-за сюжета на госТВ

Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту протеста из-за сюжета в эфире телеканала "Беларусь 1" с обвинениями украинских дипломатов в "вербовке боевиков".

"Автор" сюжета утверждает, что посольство якобы является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину. Для "подтверждения" в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Слова грузина, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь, манипуляции и лицемерие", - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Посол назвал сюжет "очередным дном белорусской пропаганды" и написал, что в нем он видит "очередной всплеск антиукраинской истерии".