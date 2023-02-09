Украина обвинила Беларусь и РФ в легализации украденных на оккупированных территориях гривен

Госпогранслужба Украины обвинила Беларусь и Россию в легализации украинской валюты, украденной на оккупированных Россией территориях.

Ведомство сообщило, что 46-летний гражданин Украины пытался ввезти в страну 7,25 млн. гривен. При этом, он не смог подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

«Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Бюро экономической безопасности и СБУ установили, что это уже не первый подобный случай. У таких схем есть определенный алгоритм: украденные с временно оккупированных территорий средства вывозят через территорию России и Беларуси в страны ЕС; впоследствии наличные деньги пытаются завезти в Украину и ввести в обращение для создания реальных угроз национальным интересам Украины», - говорится в сообщении украинского ведомства.