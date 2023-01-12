Последнее обновление: 12.01.2023 11:26

Зеленский оценил оперативную обстановку на границе с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую среду провел совещание во Львове, посвященное безопасности в северо-западных областях Украины.

«Речь шла об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях», - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Отмечается, что президенту Украины доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, которые граничат с Беларусью.

«Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, но должны быть готовы как на границе, так и в областях», – потребовал Зеленский.

«Участники совещания также заслушали информацию об обеспечении защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС», - сказано в сообщении.

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