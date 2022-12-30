Глава Совбеза Беларуси обвиняет Украину в попытке спровоцировать региональный конфликт

Прилет украинской ракеты ЗРК С-300 является одной из попыток властей Украины спровоцировать региональный конфликт и вовлечь Беларусь в войну, заявил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович.

«Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», - заявил Вольфович, которого цитируют провластные СМИ.

«Мы прекрасно понимаем, кто стоит за столь безответственными действиями. Но, уверен, подобные провокационные попытки искусственно сформировать casus belli безуспешны», - добавил он.