Глава СНБО Украины: Процесс изнасилования Беларуси Россией продолжается

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов допустил, что украинские войска могут пересечь границу с Россией, если это понадобится для защиты страны.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", - сказал Данилов в интервью изданию Kyiv Post.

Ранее представители украинских властей категорически отрицали возможность переноса боевых действий на территорию РФ, отмечает BBC.

Глава СНБО также прокомментировал предположения о возможности нового наступления российских войск из Беларуси этой зимой и об участии белорусской армии в подобном наступлении. По его словам, Беларусь оккупирована РФ, и российские военные ведут себя там, как у себя дома.

“На сегодняшний день процесс изнасилования Беларуси Россией продолжается”, - сказал Данилов, подчеркнув, что украинская власть готовится к любому развитию событий.

"Пойдут ли белорусы воевать против нашего народа? Мне сложно сказать. Потому что это зависит от многих факторов, которые мы сейчас не влияем. Но мы точно знаем, что никакого желания у белорусов сражаться с нами нет, мы им ничего плохого не делали", - полагает секретарь СНБО.

По его мнению, Россия продолжает давление на Лукашенко с целью вступления Беларуси в войну против Украины, но действия демонстрируют, что в настоящее время окончательной договоренности нет.

"Еще раз подчеркиваю, что Лукашенко понимает, что если он это сделает, то тогда ему нужно будет ставить точку на жизни в ближайшее время. Никто в мире, в Украине, Беларуси ему это не простит", - предостерег Данилов.