Власти Беларуси сообщают о падении украинской ракеты на территории РБ

Белорусские власти утверждают, что на территорию синеокой упала украинская ракета комплекса С-300.

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Лукашенко был немедленно проинформирован о падении украинской ракеты на территории Беларуси. По его поручению на месте работает группа военных и следователей. Причины падения сейчас устанавливаются», - сказано в сообщении.

Белорусские власти рассматривают две основные версии. Первая версия сводится к «залету ракеты на территорию Беларуси, аналогичному недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону».

Вторая версия гласит, что якобы украинская «ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси».

«На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется», отмечается в сообщении.