Маск ищет «отчаянного болвана» себе на замену в Twitter

Илон Маск подтвердил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет себе на замену отчаянного болвана, готового взяться за эту работу.

“Я уйду с должности генерального директора, как только найду кого-то достаточно безрассудного, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду просто управлять командами программного обеспечения и серверов”, — написал Илон Маск.

(I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.)

Ранее Илон Маск запустил голосование в своем аккаунте, спросив у пользователей, нужно ли ему покинуть пост руководителя соцсети. Большинство проголосовали «за» уход Макса с этой должности.