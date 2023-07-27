Последнее обновление: 27.07.2023 10:59

Маск отобрал у владельца учетку @X в экс-Twitter

Илон Маск и его соцсеть «X» попросту отобрали у пользователя сетью отрытый еще в Twitter аккаунт @X, предложив в качестве компенсации сувениры.

Аккаунт принадлежал фотографу Джину Хвану из Сан-Франциско с 2007 года. Когда начался ребрендинг соцсети, он рассчитывал, что к нему придут с предложением выкупить учетку.

Но фотограф просто получил письмо, в котором говорилось, что его аккаунт переходит в собственность компании. Взамен ему пообещали сувениры или встречу с руководством соцсети, но отнюдь не деньги. Фотограф отказался от такого предложения.

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