Маск отобрал у владельца учетку @X в экс-Twitter

Илон Маск и его соцсеть «X» попросту отобрали у пользователя сетью отрытый еще в Twitter аккаунт @X, предложив в качестве компенсации сувениры.

Аккаунт принадлежал фотографу Джину Хвану из Сан-Франциско с 2007 года. Когда начался ребрендинг соцсети, он рассчитывал, что к нему придут с предложением выкупить учетку.

Но фотограф просто получил письмо, в котором говорилось, что его аккаунт переходит в собственность компании. Взамен ему пообещали сувениры или встречу с руководством соцсети, но отнюдь не деньги. Фотограф отказался от такого предложения.