Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Большинство пользователей Twitter Inc., принявших участие в инициированном Илоном Маском опросе, проголосовали за его уход с поста главы этой компании.

В общей сложности в опросе приняли участие 17,5 млн пользователей. 57% из них высказались за отставку Маска, 43% - против.

Маск ранее пообещал "руководствоваться результатами этого опроса". На данный момент неизвестно, намерен ли он действительно уйти с поста главы Twitter, и если да, то кто его заменит, передает Интерфакс.

"Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, они могут сбыться", - написал он, запустив опрос.

Маск возглавляет Twitter чуть более семи недель, и этот период был довольно беспокойным для компании, отмечает The Wall Street Journal. Он сопровождался массовыми увольнениями, изменением политики модерации контента, а также приостановкой размещения рекламы в сети микроблогов рядом крупных компаний.

В субботу Twitter заблокировал аккаунты нескольких журналистов таких изданий как CNN, The Washington Post, The New York Times и Mashable, что вызвало резкую критику, после чего компания пообещала восстановить аккаунты.

В воскресенье Twitter также заявила, что более не будет разрешать "свободное продвижение некоторых социальных сетей". Это также вызвало вопросы и критику, в том числе, со стороны сооснователя и бывшего CEO Twitter Джека Дорси, который ранее поддерживал Маска. "Не имеет смысла", - написал Дорси.