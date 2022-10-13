Власти США проверяют действия Маска по покупке Twitter

Американские регуляторы проверяют действия Илона Маска, касающиеся его планов по покупке Twitter Inc., сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление, поданное компанией в суд.

Юристы Twitter отмечают, что запрашивали у представителей Маска копии их переписки с федеральными регуляторами по вопросу расследования несколько месяцев назад, однако не получили их.

В частности, речь идет об электронном письме, направленном юристами Маска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 13 мая, а также слайдовой презентации для Федеральной торговой комиссии (FTC), следует из заявления, направленного Twitter судье Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин МакКормик в четверг.

Ранее в этом месяце Маск предложил Twitter завершить сделку на прежних условиях, хотя ранее заявлял о намерении разорвать ее, передает Интерфакс.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску в связи с его отказом от покупки соцсети должны были начаться 17 октября, однако после того, как миллиардер заявил о намерении вернуться к сделке, судья МакКормик дала сторонам время до 28 октября, чтобы достичь соглашения.