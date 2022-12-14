Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд макрофина в 2023 году

Депутаты Европарламента одобрили регламент, позволяющий перечислить пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение. Об этом говорится в заявлении ЕП.

Парламент принял по так называемой срочной процедуре предложенное Советом ЕС изменение в регламенте макрофинансовой помощи плюс, позволяющей 26 государствам-членам выступать гарантами займа как альтернативы бюджету ЕС.

Долгосрочная ссуда, предоставляемая на льготных условиях, но при проведении реформ, будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем.

"Она также призвана помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - говорится в заявлении.

Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.