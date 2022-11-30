Последнее обновление: 30.11.2022 12:59

Минздрав РБ пустил на самотек ситуацию с ВИЧ во время пандемии

Минздрав Беларуси признал, что во время пандемии коронавируса ситуация с заражением ВИЧ-инфекцией была де-факто пущена на самотек, что привело к заметному росту заболеваемости.

«Показатель заболеваемости (за 10 месяцев 2022 года) почти на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост заболеваемости связан с тем, что в период с 2020 по 2021 год из-за пандемии коронавируса многие граждане не посещали медицинские учреждения. Им, соответственно, не был вовремя установлен диагноз, связанный с ВИЧ-инфекцией», - заявила в минувший вторник врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Елизавета Приложинская.

Общее число заболевших ВИЧ-инфекцией в Беларуси превысило 24 тысячи. За последние 10 месяцев зарегистрировано 1 369 новых случаев.

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