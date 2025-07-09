В Новой Зеландии запретят биткоин-банкоматы

Заместитель министра юстиции Новой Зеландии Николь Макки объявила о планах полностью запретить работу криптовалютных банкоматов в стране для борьбы с отмыванием денег.

По ее словам, подобные ATM активно используются наркоторговцами.

«Нам нужна более разумная и гибкая система AML/FT, которая будет препятствовать отмыванию денег преступниками. Мы затрудним им конвертацию наличных денег в высокорисковые активы, включая криптовалюты», - заявила Макки.

По данным Coin ATM Radar, сейчас в стране работает 221 криптобанкомат.

Новая Зеландия также установит лимит в $5000 на международные переводы, чтобы ограничить незаконный вывод средств за границу.

В настоящее время власти готовят законопроект, который значительно усилит полномочия полиции и регулирующих органов. В частности, он наделит Подразделение финансовой разведки полномочиями собирать важную информацию для борьбы с преступностью и создаст новый режим надзора за финансовыми санкциями для поддержки AML/FT-мер.

Вместе с тем планируется устранить лишние нормативные требования для клиентов и организаций с низким уровнем риска.

«Правительство серьезно настроено бороться с преступниками, а не связывать законный бизнес ненужной бюрократической волокитой», - сказал Макки.

Напомним, в феврале 2024 года Глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр выразил крайнюю обеспокоенность относительно криптовалют, назвав их «спекулятивными монетами», которые не являются «ни средством обмена, ни средством сбережения, ни расчетной единицей».